Ibovespa segue pessimismo global e abre em queda

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice de ações brasileiras mostrava queda nesta terça-feira, seguindo a tendência das bolsas internacionais e após o Banco Central sinalizar extensão do aperto monetário no Brasil para tentar conter a inflação.

Às 10:11, o Ibovespa mostrava desvalorização de 0,57%, aos 113.937 pontos.

Segundo profissionais do mercado, preocupações com a atividade econômica global ganhavam força nesta manhã, com investidores de olho nos impactos dos cortes no fornecimento de eletricidade e das metas de redução de consumo de energia e de emissão de carbono na China.

Com isso, os mercados acionários recuavam e o dólar se fortalece ante as demais moedas. Mas os preços do petróleo avançavam ante incertezas com o ritmo de recuperação da oferta.

(Por Aluísio Alves)

Veja também