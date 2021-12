Ibovespa resiste ao exterior negativo e fecha praticamente estável

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou próximo da estabilidade nesta segunda-feira, com peso da Vale, que subiu mais de 3%, ajudando a segurar o índice no azul em dia de exterior negativo.

Nos EUA, as bolsas tiveram queda firme, com o mercado em compasso de espera para a reunião de política monetária do Federal Reserve — a decisão será anunciada na quarta-feira — e com cautela sobre a variante Ômicron.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou com variação positiva de 0,05%, a 107.809,48 pontos. O volume financeiro foi de 23,6 bilhões de reais.

(Por Andre Romani)

