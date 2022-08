Ibovespa resiste à China e fecha em alta com ações de varejo em destaque

reuters 15/08/2022 - 17:48 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, chegando a superar os 113 mil pontos no melhor momento, com ações de varejo entre as maiores altas, enquanto IRB Brasil RE caiu mais de 9% em meio a preocupações com uma potencial oferta de ações.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,24%, a 113.031,98 pontos. Na máxima, chegou a 113.214,20 pontos. O volume financeiro no pregão somou 29,2 bilhões de reais.

Pela manhã, o Ibovespa chegou a cair 1,5%, afetado por dados mostrando que a China desacelerou inesperadamente em julho, com as atividades industrial e varejista sofrendo com a política de Covid zero e uma crise imobiliária.

“A economia chinesa, que vinha mostrando bons sinais de recuperação econômica após os impactos das medidas de contenção à Covid, viu essa sequência se interromper”, observou Lucas Carvalho, especialista em Renda Variável da Blue3.

“Os indicativos de demanda interna mais fraca aumentam a desconfiança do mercado sobre o ritmo do crescimento chinês”, observou, acrescentando que esse sentimento acaba pressionando os preços das commodities. Na B3, disse, os reflexos foram sentidos principalmente com empresas de mineração e siderurgia.

Para Carvalho, a resiliência da bolsa paulista a tal cenário teve como suporte o desempenho positivo de Wall Street, mas também o resultado do IBC-Br, sinalizador do PIB no Brasil, que cresceu acima do esperado em junho. Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,4%.

Do ponto de vista técnico, analistas do Itaú BBA avaliam que, se o Ibovespa conseguir se firmar acima dos 113 mil pontos, “as chances de retomada da alta em direção à máxima histórica aumentam”, segundo relatório a clientes.

A máxima histórica do Ibovespa é de 131.190,30 pontos para o intradia e 130.776,27 pontos para o fechamento, ambas as marcas registradas em 7 de junho de 2021.

DESTAQUES

– AMERICANAS ON disparou 18,29%, a 15,33 reais, com o setor de ecommerce entre as maiores altas – VIA ON saltou 14,47% e MAGAZINE LUIZA ON subiu 12,85%. De pano de fundo, além da perspectiva de que o aperto monetário no Brasil pode ter acabado ou está perto do fim, o IBC-Br cresceu acima do esperado em junho.

– REDE D´OR ON avançou 7,53%, a 39 reais, antes da divulgação do balanço do segundo trimestre, ainda nesta segunda-feira. Analistas da Genial Investimentos destacaram que o segundo trimestre apresenta sazonalidade favorável para a companhia, com a maior incidência de doenças respiratórias e procedimentos eletivos mantendo o volume de pacientes em níveis mais altos. “Esse movimento deve puxar o crescimento de receita, com a retomada de controle de custos levando a ganhos de margem”, estimam.

– ELETROBRAS ON subiu 3,8%, a 48,68 reais, mesmo após reportar lucro líquido de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre, queda de 45% ante o mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado, porém, cresceu 6%. A companhia disse que está avaliando se desfazer de participações que detêm em algumas empresas do setor elétrico, ao mesmo tempo em que estuda aumentar sua posição naquelas consideradas estratégicas.

– VALE ON perdeu 2,15%, a 68,30 reais, afetada pelo noticiário chinês, que fez os contratos futuros de minério de ferro recuarem nas bolsas de Dalian e Cingapura. O setor de mineração e siderurgia sofreu como um todo nesta sessão, com CSN ON em baixa de 4,55%. A empresa divulga balanço do segundo trimestre ainda nesta segunda-feira.

– PETROBRAS PN fechou com variação positiva 0,03%, a 31,72 reais, tendo trocado de sinal algumas vezes durante o pregão e renovado máxima histórica intradia a 32,23 reais. Pela manhã, chegou a cair quase 3,7%, diante da queda do petróleo no exterior. A companhia anunciou nesta segunda-feira corte no preço da gasolina.

– IRB BRASIL RE ON caiu 9,96%, a 2,08 reais, em meio a preocupações sobre as condições de uma potencial oferta de ações que a resseguradora afirmou que avalia para captar recursos. Na abertura, chegou a cair quase 15%, a 1,97 real. O IRB também divulgará balanço nesta segunda.

– MÉLIUZ ON valorizou-se 14,18%, a 1,53 real, ampliando a alta desde sexta-feira, antes da divulgação do resultado do segundo trimestre, previsto para esta segunda-feira. O papel, assim como LOCAWEB ON, que subiu 5,54%, está entre os que se beneficiam da perspectiva de encerramento do ciclo de alta da Selic.

– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,86%, a 26,97 reais, enquanto BRADESCO PN fechou em queda de 0,51%, a 19,43 reais.

– M. DIAS BRANCO ON disparou 24,42%, a 40,66 reais, melhor desempenho do Small Caps após a empresa líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil reportar desempenho trimestral acima das expectativas do mercado, mais do que dobrando o resultado operacional. Analistas revisaram estimativas e elevaram preço-alvo. O JPMorgan também melhorou a recomendação das ações para “neutra”.