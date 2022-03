Ibovespa reduz alta com exterior, após Fed elevar juros nos EUA

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa evolveu parte dos ganhos na tarde desta quarta-feira, acompanhando movimento em Wall Street após o banco central norte-americano elevar a taxa de juros do país.

O Federal Reserve (Fed) aumentou os juros em 0,25 ponto percentual, para faixa entre 0,25% e 0,50%, conforme amplamente esperado pelo mercado. A instituição projetou que sua taxa básica atingirá um intervalo entre 1,75% e 2% até o fim do ano.

Além disso, o Fed afirmou que espera começar a reduzir seu balanço de quase 9 trilhões de dólares “em uma próxima reunião”.

Às 15:30, o Ibovespa subia 0,41%, a 109.404,63 pontos. O volume financeiro era de 20,7 bilhões de reais.

Logo antes da divulgação, o índice local registrava alta de pouco mais de 1%, impulsionado por ações de commodities, após sinalização positiva da China ao mercado, e por indicações de avanço nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

Em Nova York, os principais índices de ações perderam terreno após a decisão e comunicado do Fed e o Dow Jones chegou a operar no território negativo.

O Banco Central brasileiro também divulga sua decisão de política monetária nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado.

A Vale era a principal contribuição para a alta do Ibovespa, enquanto a Petrobras estava na ponta oposta, diante da queda do petróleo e após o presidente Jair Bolsonaro dizer que “existe a possibilidade” de substituição do atual presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna.

A declaração ocorreu em meio às crescentes críticas do chefe do Executivo contra a estatal devido aos seguidos aumentos dos preços dos combustíveis.

A sessão é marcada ainda por vencimento de opções sobre o Ibovespa.

