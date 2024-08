Ibovespa recupera marca dos 130 mil pontos e sobe mais de 3% na semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 18:02 Para compartilhar:

O índice Bovespa superou a performance de Wall Street e recuperou nesta tarde a importante marca psicológica dos 130 mil pontos, que não era vista desde o final de fevereiro. Na semana, o índice acumulou ganho de 3,78%, na melhor performance desde o começo de novembro de 2023.

Hoje a alta foi puxada pelas ações do setor financeiro. Nem mesmo o recuo da Petrobras ou o IPCA de julho acima do esperado foram suficientes para conter o fluxo para a Bolsa brasileira.

“Cenário internacional ficou mais positivo após dados do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) e seguro-desemprego dos Estados Unidos nesta semana mostrarem que a economia americana ainda cresce de forma resiliente. Então houve reversão no movimento de ‘risk off’, e acho que alta da Bolsa brasileira ainda é decorrente disso”, afirma Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos.

Ele considera que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira e as falas do diretor de diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo, na noite de ontem foram mais ‘hawkish’ e ajudam a reconquistar a confiança do mercado financeiro em termos de política monetária.

Entre os indicadores, o IPCA de julho acelerou para 0,38% em julho, acima da mediana do Projeções Broadcast de 0,35%. O economista-chefe da Nova Futura, Nicolas Borsoi, disse que o Copom vai “suar frio” com os números “muito ruins” do IPCA.

Assim, Barros, da ARX, considera que a alta expressiva do setor financeiro também se relaciona com a expectativa de que o BC pode, sim, voltar a subir juros. “Em ambiente de juros altos, bancos ainda assim performam bem”, diz.

No cenário micro, B3 ON avançou 5,90% após registrar alta anual de 5% em seu lucro líquido recorrente, com Citi destacando receita e margens melhores no segundo trimestre. O índice financeiro (IFNC, +2,33%) também foi amparado por Itaú PN (+2,70%), Bradesco PN (+2,46%) e ON (+1,96%), Unit do Santander Brasil (+1,38%) e Banco do Brasil ON (+1,37%).

Na contramão, Petrobras caiu 0,92% (ON) e 0,86% (PN). O prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024, primeira cifra negativa desde o terceiro trimestre de 2020, surpreendeu negativamente os analistas.

O Ibovespa fechou com alta de 1,52%, aos 130.614,59 pontos, maior nível desde 27 de fevereiro, quando fechou a 131.689,37 pontos. O índice fechou a semana com alta de 3,78% e acumula avanço de 2,32% no mês, apesar de ainda recuar 2,66% no ano.