Ibovespa recua na abertura após três altas com exterior desfavorável

Reuters - 09/05/2023 - 10:09

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista mostrava fraqueza na abertura nesta terça-feira, em meio a um ambiente menos favorável a ativos de risco no exterior após dados sobre o comércio exterior na China, enquanto a temporada de balanços no Brasil destacava os números de Natura&Co e Braskem, entre outros.

Às 10:04, o Ibovespa caía 0,34%, a 105.682,82 pontos, refletindo também alguma realização de lucros após três altas seguidas, período em que acumulou um ganho de mais de 4%.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de junho, perdia 0,08%, a 106.925 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

