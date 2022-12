Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 10:10 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, marcada pela divulgação do PIB brasileiro, que desacelerou mais do que o esperado no terceiro trimestre, enquanto o noticiário corporativo destaca o plano de investimentos da Petrobras.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,33 %, a 112.112,07 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

