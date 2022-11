Ibovespa recua na abertura com cenário doméstico ainda preocupando

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 10:11 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quarta-feira, com preocupações sobre o cenário fiscal do país ainda minando o ânimo de agentes financeiros, que também monitoram os desdobramentos de questionamento pela coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o resultado da eleição.

Às 10:11, o Ibovespa caía 0,56%, a 108.422,76 pontos.

No exterior, notícias sobre casos de Covid na China continuam no radar, mas, nesta sessão, também deve ocupar os holofotes a ata da última decisão de juros do banco central norte-americano, que pode ajudar a calibrar apostas para os próximos passos do Federal Reserve.

(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias