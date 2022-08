reuters 17/08/2022 - 10:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria em baixa nesta quarta-feira, com a fraqueza em praças acionárias no exterior abrindo espaço para movimentos de realização de lucros no pregão brasileiro, após o Ibovespa renovar na véspera máxima em quase quatro meses.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,33 %, a 113.141,22 pontos.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)