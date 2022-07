Ibovespa recua na abertura com exterior desfavorável; Vale cai mais de 2%

(Reuters) – A bolsa paulista tinha uma abertura negativa nesta quarta-feira, acompanhando movimento de praças acionárias e do petróleo no exterior, com Vale entre as maiores quedas após dados de produção e vendas no segundo trimestre e revisão de guidance para o ano.







Às 10:12, o Ibovespa caía 0,37 %, a 97.876,82 pontos.

No mesmo horário, o futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, para 17 de agosto, cedia 0,68%.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)