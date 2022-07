Ibovespa recua na abertura após dado de inflação mais forte nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria em baixa nesta quarta-feira, contaminada pelo tom negativo dos mercados no exterior, após um dado mostrar que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou no mês passado acima do esperado, atingindo a maior taxa anual em 40 anos e meio

A pauta brasileira, por sua vez, incluía o desempenho aquém das expectativas para as vendas no varejo em maio, que perderam força e tiveram o pior desempenho para o mês desde 2019.

Às 10:11, o Ibovespa caía 0,38 %, a 97.901,58 pontos, em sessão ainda marcada pelo vencimento dos contratos de opções sobre o índice.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)