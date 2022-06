Ibovespa recua na abertura após dados de emprego dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) – O mercado acionário brasileiro adotava um viés mais negativo na abertura desta sexta-feira, após números mais fortes de emprego dos Estados Unidos, que corroboram apostas em um ciclo de aperto monetário mais duro da economia norte-americana.

Às 10:03, o Ibovespa caía 0,03%, a 112.354,17 pontos.





No mesmo horário, o contrato do Ibovespa com vencimento mais curto, para 15 de junho, cedia 0,77%.

(Por Paula Arend Laier)