Ibovespa recua na abertura com aversão a risco no exterior

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista começava a quarta-feira com viés negativo, contaminada pela aversão a risco no exterior, em meio a preocupações com choques de oferta e demanda de energia, além dos persistentes riscos fiscais no Brasil.

Às 10:05, o Ibovespa caía 0,58%, a 109.819,71 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 13 de outubro, recuava 1,27%.

(Por Paula Arend Laier)

