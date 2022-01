Ibovespa recua mesmo com alta de blue chips e exterior favorável

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira abriu 2022 em queda, na contramão de Wall Street, sob peso de ações ligadas ao consumo interno, apesar dos ganhos dos cinco papéis de maior peso no índice, incluindo Petrobras, Vale, Itaú Unibanco e Bradesco.

O Ibovespa caiu 0,86%, para 103.921,59 pontos nesta segunda-feira. O volume financeiro foi de 24,6 bilhões de reais.

O índice abriu o dia em alta, mas virou no final da manhã, e manteve-se no negativo até o final da sessão.

Nos Estados Unidos, os três principais índices fecharam no azul. O S&P 500 avançou 0,6%. Tesla disparou mais de 13% após divulgar números operacionais. Apple chegou a atingir a inédita marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Na Europa, o índice STOXX 600 subiu 0,45%, para recorde de fechamento.

Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos, disse que preocupações com o crescimento econômico do país, a cena fiscal, a inflação e o impacto do ciclo de alta de juros — as mesmas que derrubaram o índice em quase 12% em 2021 — pressionaram o Ibovespa.

A pesquisa Focus do Banco Central com economistas mostrou queda na expectativa de crescimento Produto Interno Bruto do país em 2022 de 0,42% para 0,36%, mas as projeções de inflação e taxa de juros não foram modificadas.

Os principais contratos de juros futuros subiram, assim como o dólar — o que impacta a inflação –, que teve sua maior alta diária em mais de dois meses.

Na cena fiscal subiu a pressão de servidores por reajustes. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) indicou que pode entregar postos comissionados. O movimento se junta ao de outras categorias, como auditores da Receita Federal, após previsão de reajuste para algumas categorias policiais ser incluída no Orçamento de 2022.

Além disso, o mercado monitora a saúde do presidente Jair Bolsonaro, internado na madrugada num hospital de São Paulo com um quadro de obstrução intestinal. Seu principal médico, Antônio Luiz Macedo, avaliará a necessidade de cirurgia.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN subiu 2,75%, enquanto BRADESCO PN e SANTANDER BRASIL UNIT ambos ganharam 2,5%, após o governo federal prorrogar a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia sem aplicar compensações tributárias ao setor financeiro. A notícia “traz um alento para os bancos”, disse Felipe Vella, analista da Ativa Investimentos. Mas BANCO DO BRASIL caiu 0,1%.

– MAGAZINE LUIZA ON caiu 6,9%, VIA ON cedeu 5,1% e AMERICANAS ON teve queda de 1,77%. As três ações estiveram entre as maiores baixas do Ibovespa em 2021 e registraram de ganhos firmes em algumas das últimas sessões de dezembro. No setor de vestuário, GRUPO SOMA ON caiu 6,6% e LOJAS RENNER ON cedeu 5,56%.

– PETROBRAS PN subiu 2,25% e ON avançou 2,67%, na esteira de alta de 1,5% do petróleo brent, com expectativa de recuperação da demanda em 2022, apesar de a Opep+ parecer pronta para concordar com outro aumento na produção e das preocupações dos investidores com a pandemia.

– No setor de metais, VALE ON subiu 0,05% e GERDAU PN fechou estável. As demais siderúrgicas tiveram queda.

– CYRELA desabou 7,98%, JHSF caiu 6,63%, MRV ON recuou 5,75% e EZTEC ON teve queda de 5,13%.

– MÉLIUZ ON recuou 5,86% e LOCAWEB ON caiu 3,12%.

– BRASKEM PN caiu 1,4%, após Medida Provisória editada no último dia de 2021 extinguir o Regime Especial da Indústria Química (Reiq), que reduz PIS/Cofins sobre matérias-primas químicas e petroquímicas. A associação da indústria química, Abiquim, disse que a decisão surpreendeu dado que o Congresso já havia aprovado a extinção gradual do Reiq até 2025.

– NUBANK subiu 6,4% em Wall Street, após bancos iniciarem a cobertura do banco recomendando compra.

(Por Andre Romani)

