Ibovespa recua e fecha abaixo dos 114 mil pontos com incertezas locais e Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, em meio a persistentes incertezas no cenário brasileiro e minado pelo declínio do minério de ferro na China, que afetou ações da Vale.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,1%, a 113.794,28 pontos, passando a mostrar performance negativa no acumulado da semana (-0,43%). Até a véspera, subia 0,68%.

O volume financeiro somou 30,9 bilhões de reais, com o pregão também refletindo movimentações atreladas ao vencimento de opções sobre ações, na sexta-feira, que costuma ter entre as séries mais líquidas ações com relevante peso no Ibovespa.

“Investidores continuam mostrando cautela para assumir novas posições nas ações, principalmente em um cenário repleto de incertezas e falta de previsibilidade”, afirmou o analista da Terra Investimentos Régis Chinchila.

Um dos focos de atenção está voltado para as discussões relacionadas aos precatórios, que permanecem sem avanços efetivos, enquanto o governo busca fonte de financiamento para o seu “Auxílio Brasil”, nova versão do programa Bolsa Família.

Nesta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o Congresso vai tentar encontrar uma solução para a questão na próxima semana, mas que isso deverá ser feito dentro do teto de gastos.

Em paralelo, ruídos envolvendo os preços de combustíveis continuam, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmando que as explicações do presidente da Petrobras sobre o tema nessa semana não foram satisfatórias.

Ainda no cenário doméstico, a comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma administrativa deixou para a próxima terça-feira a votação do parecer da matéria, corroborando perspectivas mais sombrias para as reformas.

“E ainda temos uma inflação persistente e um cenário de aumento de taxa de juros que acaba tirando o fôlego da recuperação da economia brasileira, mesmo com avanço da vacinação”, acrescentou Chinchila.

Em Wall Street, o índice S&P 500 teve leve baixa.

DESTAQUES

– VALE ON recuou 4,15%, na esteira de nova queda dos preços do minério de ferro na China, com os contratos futuros de referência na bolsa de Dalian fechando em baixa de 3,9%. No setor, CSN ON perdeu 6,18%.







– PETROBRAS PN caiu 0,87%, mesmo com os preços do petróleo se afastando das mínimas, com o presidente da Câmara do Deputados defendendo que a estatal divida com a população brasileira um pouco da riqueza que obtém.

– ITAÚ UNIBANCO PN teve variação negativa de 0,07%, enquanto BRADESCO PN caiu 1,28%, em dia misto para os bancos. BANCO DO BRASIL avançou 1,62%.

– HYPERA ON cedeu 2,1%, após acordo em que pagará 500 milhões de reais à Falcon para encerrar arbitragem sobre a venda do negócio de descartáveis em 2017.

– CIELO ON valorizou-se 5,44%, após atingir a mínima histórica de 2,35 reais mais cedo. No ano, o papel cai cerca de 36%, tendo de pano de fundo aumento da competição, perda de market share e erosão de margens.

– LOG-IN ON disparou 33,78%, após proposta do grupo marítimo suíço MSC para adquirir até 67% das ações da empresa de logística a 25 reais por papel. Na máxima, a ação chegou a 22,50 reais (+50,5%).

