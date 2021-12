Ibovespa recua com volume reduzido e Ômicron, fiscal no radar

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caía na tarde desta quarta-feira, caminhando para sua segunda queda seguida, em sessão volátil por conta da baixa liquidez e diante de desempenho misto das bolsas no exterior.

Às 16:01, o Ibovespa caía 0,65 % , a 104.178,37 pontos. O volume financeiro era de 10,1 bilhões de reais, em novo pregão de volume abaixo da média por conta da proximidade do feriado de Ano Novo.

Petrobras era a principal contribuição negativa para o índice, enquanto Vale estava na ponta oposta.

Investidores seguem atentos à propagação da variante Ômicron da Covid-19, em meio a números recordes de casos diários confirmados de coronavírus em várias partes do mundo incluindo Estados Unidos e países da Europa .

Os principais índices de ações norte-americanos operavam em sentidos distintos nesta tarde, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,11%.

Na cena doméstica, o mercado mantém no radar o movimento de categorias do funcionalismo público federal no Brasil que pressionam o governo por reajustes salariais, após os policiais federais e rodoviários federais serem contemplados com uma previsão de reajuste no Orçamento de 2022.

