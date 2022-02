Ibovespa recua com Vale, siderúrgicas e renovadas tensões na Ucrânia

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira caiu nesta quarta-feira, diante das tensões geopolíticas na Ucrânia, que declarou estado de emergência, e pressionado pelos papéis de mineradoras e siderúrgicas. Empresas de energia ajudaram a limitar as perdas.

Um dado de inflação local acima do esperado em fevereiro ampliou o pessimismo local, embora a entrada de capital estrangeiro tenha prosseguido, segundo analistas.

O Ibovespa caiu 0,78%, a 112.007,61 pontos. O volume da sessão foi de 29,8 bilhões de reais.

A Ucrânia declarou estado de emergência e pediu que seus cidadãos na Rússia deixem o país, além de anunciar que haverá serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate. As notícias ajudaram na reversão de abertura positiva dos ativos de risco, quando investidores saudavam sanções à Rússia mais brandas do que o temido.

O movimento do governo ucraniano ocorreu em meio ao esvaziamento pela Rússia de sua embaixada em Kiev. Além disso, sites institucionais da Ucrânia voltaram a sair do ar no que o governo de Kiev classifica como ataques digitais.

O S&P 500 caiu 1,8% e o Nasdaq Composite cedeu 2,6%.

“O recuo do Ibovespa parece bastante alinhado com o exterior fraco, alguns balanços ruins e a correção de empresas de commodities metálicas”, diz Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos.

Localmente, o IPCA-15, prévia da inflação, subiu 0,99% em fevereiro ante janeiro, a maior alta para o mês em seis anos, e bem acima do avanço esperado por economistas em pesquisa da Reuters, de 0,85%.

“Em tese, esse IPCA mais alto significaria um juro mais alto, e portanto seria negativo para a bolsa. Mas é um balanço, essa questão do estrangeiro (entrada de capital na bolsa) deve estar pesando”, afirmou Carlos Pedroso, economista-chefe do Banco MUFG Brasil.

Dados divulgados pelo Banco Central mais cedo mostraram que investidores estrangeiros destinaram 5,708 bilhões de dólares a ações e fundos de investimentos em janeiro, contra 6,198 bilhões um ano antes.

DESTAQUES

– PETROBRAS PN apontou acréscimo de 1,4%, enquanto ON fechou estável antes de divulgação de balanço. Petróleo teve leve alta. PETRORIO ON ganhou 1,4%.

– SULAMERICA UNIT disparou 25,2% no final de pregão, após O Globo dizer que o conselho de administração da Rede D’Or aprovou a compra da seguradora. REDE D’OR ON subiu 8,8%. As empresas confirmaram o negócio após o fechamento.

– 3R PETROLEUM ON afundou 12,5%, maior queda da ação desde o IPO, após lucro líquido de 19,77 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 frente a prejuízo um ano antes. Analistas do BTG Pactual viram “um conjunto fraco de resultados”, com Ebitda ajustado abaixo da estimativa e despesas operacionais maiores do que o projetado. Entretanto, o banco, reforça sua tese positiva na ação, a qual recomenda compra.

– ELETROBRAS PN teve alta de 3,3% e ON mostrou valorização de 2,1%, após acionistas aprovarem a desestatização da companhia, prevista para acontecer no primeiro semestre deste ano.

– CEMIG PN subiu 2,3%, TAESA UNIT avançou 2,1% e CPFL ENERGIA ON teve alta de 1,8%.

– NUBANK caiu 14,5% em Nova York, depois de subir no pós-mercado na véspera. O banco reduziu prejuízo líquido a 66,2 milhões de dólares no quarto trimestre. Analistas do Itaú BBA, que tem recomendação “underperform” para o papel, viram resultados mistos. “Os resultados não mudam nossa visão de cautela”, escreveram eles, em relatório.

– VALE ON caiu 1,1%, após o preço do minério de ferro recuar em Dalian, à medida que preocupações com ambiente regulatório na China sobrepuseram-se à perspectiva de demanda no país. GERDAU PN perdeu 3,4%, depois de lucro líquido não avançar como o esperado por analistas. Outras siderúrgicas também recuaram.

– AMERICANAS ON caiu 0,3%, após disparar na abertura com o restabelecimento parcial de seus sites de e-commerce.

– LOCALIZA ON cedeu 5,2%, após lucro líquido um pouco abaixo do esperado pelo mercado. UNIDAS ON, companhia com qual está combinando negócios, desvalorizou 5,3%. Executivos da empresa afiramram que o balanço pode seguir pressionado no primeiro quadrimestre diante da falta de oferta de veículos novos, que obrigou a empresa a redzir venda de seminovos no final do ano passado.

– RAIA DROGASIL ON teve queda de 6%, BRF ON perdeu 4,6% e TELEFÔNICA BRASIL ON subiu 0,2%, após resultados trimestrais. Telefônica também anunciou recompra de ações.

– INTER UNIT caiu 12,1%, quinta queda seguida e estendendo movimento da véspera após resultados do quarto trimestre.

Saiba mais