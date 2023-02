Ibovespa recua com temor de BC mais político; NY vira e adiciona peso

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 18:04 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa teve forte queda nesta quinta-feira, influenciado por temores do mercado de maior influência do governo no Banco Central, após notícias sobre potencial mudança na meta de inflação, enquanto o cenário externo, que era mais positivo no início do dia, virou e gerou pressão adicional.

Itaú Unibanco foi destaque negativo. WEG ficou na ponta oposta.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,75%, a 108.027,07 pontos, após alta de quase 2% na véspera. O volume financeiro somava 21 bilhões de reais.





(Por André Romani)

