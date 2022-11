Ibovespa recua com preocupação fiscal e fraqueza externa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 12:09 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, com Localiza entre as maiores quedas após resultado trimestral, enquanto agentes financeiros continuam atentos a negociações para aumentar o espaço para gastos públicos em 2023.

Às 12:01, o Ibovespa caía 1,44%, a 111.530,40 pontos, em sessão ainda marcada por ajustes após feriado no país na véspera. O volume financeiro somava 8,1 bilhões de reais.

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,81%, a 113.161,28 pontos, mas chegou a superar os 114 mil pontos na máxima do dia, em meio a ajustes e com notícias sinalizando um tom mais conservador quanto à PEC da Transição.

Mas sem novidades de fato sobre a PEC – principalmente o valor que ficará fora da regra do teto de gastos e a duração da PEC – os receios voltaram a prevalecer, com silêncio sobre a equipe econômica do novo governo também adicionando desconforto.

“O mercado seguirá extremamente sensível a este tema”, afirmou Dan Kawa, diretor de investimentos da TAG Investimentos, referindo-se à PEC.

No exterior, o clima também não era dos mais favoráveis, com queda de bolsas na Europa e fraqueza em Wall Street, além de recuo dos preços do petróleo. Na contramão, o minério de ferro voltou a fechar em alta na China.

DESTAQUES

– LOCALIZA ON caía 4,74%, a 62,29 reais, após divulgar lucro líquido ajustado abaixo do esperado no mercado. Ainda assim, analistas do Goldman Sachs reiteraram visão otimista sobre a empresa, avaliando que a mesma está “bem posicionada para se beneficiar da recuperação em curso e uma provável retomada do forte crescimento que vem apresentando nos últimos anos, à medida que a oferta de carros novos se normaliza”.

– MINERVA ON recuava 4,84%, a 14,17 reais, novamente na ponta de baixa do Ibovespa, com pares também no vermelho. MARFRIG ON perdia 2,85% e JBS ON cedia 3,23%. Na contramão, BRF ON avançava 1,93%.

– AMERICANAS ON caía 6,38%, a 11,74 reais, em sessão de correção em e-commerce, após uma sessão mais positiva na última segunda-feira. MAGAZINE LUIZA ON recuava -4,14% e VIA ON tinha declínio de 3,15%.

– EMBRAER ON avançava 6,42%, a 13,92 reais, buscando uma recuperação após um tombo de mais de 6% no pregão anterior, na sequência da divulgação do balanço do terceiro trimestre.

– VALE ON cedia 0,84%, a 82,61 reais, sucumbindo ao viés mais vendedor na bolsa após subir a 84,77 reais mais cedo, quando acompanhou a alta dos preços do minério de ferro na Ásia. Na China, o contrato futuro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou o comércio diurno com alta de 2,2%.

– PETROBRAS PN perdia 0,58%, a 27,54 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo Brent e ainda vulnerável a expectativas sobre o próximo governo.

– ITAÚ UNIBANCO PN caía 1,09%, a 26,36 reais, e BRADESCO PN cedia 0,73%, a 15,05 reais.

