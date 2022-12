Ibovespa recua com ajustes em dia sem referências no exterior

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 10:58 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, em meio a ajustes após uma semana positiva, em sessão com poucas divulgações relevantes na agenda e sem a referência de mercados acionários relevantes no exterior, entre eles Wall Street.

Às 10:51, o Ibovespa caía 0,91 %, a 108.702,86 pontos, após acumular elevação de 6,65% na semana passada. O volume financeiro somava 1,4 bilhão de reais.

“Deve ser um dia com baixa liquidez nos mercados globais e locais uma vez que a maioria dos mercados estão fechados no exterior”, pontuou a equipe da XP Investimentos em comentários a clientes mais cedo.





As bolsas nos Estados Unidos e na Europa estão fechadas nesta segunda-feira em razão do feriado estendido do Natal. Na Ásia, os pregões chineses fecharam no azul.

“No Brasil, as atenções devem seguir nas decisões e novas medidas do governo de transição”, afirmou a XP.

Em Brasília, há a expectativa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncie ainda nesta semana outros integrantes de sua equipe ministerial, que já tem 21 ministros confirmados de um total de 37 pastas previstas.

Além das escolhas de Lula para os ministérios restantes, a equipe da Guide Investimentos acrescentou que o foco dos investidores também está voltado para as decisões sobre o comando das estatais.

Na pauta do dia, o relatório Focus do Banco Central mostrou que o mercado elevou sua projeção para a Selic em 2023, prevendo que a taxa básica de juros fechará o ano em 12%, ante previsão de 11,75% há uma semana.

– IRB BRASIL ON recuava 4,4%, a 0,87 real, após subir mais de 26% na semana passada. O IRB marcou para 5 de janeiro assembleia com acionistas sobre ajuste no valor do capital social após o aumento de capital aprovado em setembro e no número de ações em razão do grupamento de ações, a ser efetivado em 25 de janeiro.

– QUALICORP ON caía 3,72%, a 5,96 reais, corrigindo parte do avanço de mais de 20% na última semana, embora o desempenho no mês siga negativo.

– VALE ON subia 1,23%, a 87,38 reais, entre as poucas altas do Ibovespa na sessão, apoiada no aumento dos preços do minério de ferro na China, que foram sustentados pela iminência de mais medidas de apoio para fortalecer a segunda maior economia do mundo em meio à batalha para conter os surtos de Covid.

– PETROBRAS PN recuava 0,6%, a 24,97 reais. Fontes afirmaram à Reuters na semana passada que o CEO da companhia vai renunciar antes do fim do mandato em abril. Um dos potenciais substitutos, conforme tem sido publicado pela mídia, é o senador Jean Paul Prates (PT-RN). Uma fonte próxima às discussões afirmou à Reuters que Prates foi mesmo escolhido por Lula para comandar a Petrobras.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,95%, a 24,7 reais, e BRADESCO PN cedia 1,59%, a 14,9 reais.

(Por Paula Arend Laier)

