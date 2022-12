Ibovespa recua com ajustes e atenção à PEC; Vale e Petrobras sobem

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 11:45 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O sinal negativo prevalecia na bolsa paulista nesta segunda-feira, em meio a ajustes após uma semana positiva, enquanto agentes financeiros continuam monitorando as negociações relacionadas à PEC da Transição.

Às 11:12, o Ibovespa caía 0,95%, a 110.856,53 pontos, após acumular um avanço de 2,7% na semana passada.

O volume financeiro somava 4,2 bilhões de reais, em sessão que tende a ter a liquidez novamente afetada na segunda etapa do dia, em razão de jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), colocou a PEC da Transição na pauta da próxima quarta-feira do plenário da Casa, apesar de a proposta ainda estar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Investidores estão atentos sobre o desfecho das negociações em torno do valor e do prazo de exceção ao teto de gastos.

A PEC original protocolada no Congresso cria uma exceção de até 198 bilhões de reais para gastos fora do teto em 2023. Pelo texto, a medida teria validade por quatro anos.

“As atenções seguem voltadas para os próximos passos do futuro governo, especialmente no que diz respeito à formação da equipe econômica e ao quadro fiscal para 2023”, afirmou a equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú Unibanco.

No caso da equipe, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda não anunciou membros da equipe econômica, mas tem crescido no mercado a aposta de que a pasta da Fazenda será comanda pelo ex-ministro Fernando Haddad.

Lula afirmou na sexta-feira que só deve anunciar os nomes de seu ministério após a diplomação presidencial em 12 de dezembro, e disse que o nome escolhido para comandar o Ministério da Fazenda terá a cara de seu primeiro mandato.

No exterior, a semana começava com alta de commodities como petróleo e minério de ferro, mas Wall Street sinalizava uma abertura em baixa antes de dados de serviços dos Estados Unidos.

DESTAQUES

– EZTEC ON caía 5,62%, a 14,61 reais, em sessão mais negativa para construtoras e incorporadoras, diante da alta na curva futura de juros. CYRELA ON mostrava declínio de 4,99%, com o índice do setor imobiliário da B3, que também inclui empresas de shopping centers, cedendo 3,08%.

– ECORODOVIAS ON recuava 4,17%, a 4,14 reais, tendo ainda como pano de fundo relatório do Itaú BBA, com recomendação “market perform” e preço-alvo de 5,5 reais. Apesar de enxergarem uma taxa de retomo (TIR) atraente em termos nominais, explicam a visão mais conservadora citando possíveis atrasos no ciclo de flexibilização monetária; alta alavancagem, que deve persistir por algum tempo; e falta de gatilhos positivos claros no curto prazo e ventos contrários ao reequilíbrio econômico do Ecoporto. No setor, CCR ON perdia 2,23%.

– LOCAWEB ON mostrava queda de 3,79%, a 8,63 reais, em meio a ajustes após um salto de quase 22% na semana passada. Analistas do JPMorgan reiteraram recomendação “overweight” para os papéis, mas reduziram o preço-alvo de 12 para 11 reais, citando revisão de baixa nas margens de comércio, parcialmente compensadas por margens mais altas em hospedagem (Be Online/SaaS). No setor, POSITIVO ON caía 6,42%.

– PETROBRAS PN valorizava-se 0,77%, a 26,11 reais, beneficiada pela alta dos preços do petróleo no exterior. O contrato do Brent tinha elevação de 2,7%, a 87,88 dólares o barril, depois que os países da Opep+ mantiveram suas metas de produção estáveis antes de uma proibição da União Europeia e um teto de preço do G7 que entrou em vigor para o óleo russo.

– VALE ON subia 1,11%, a 87,76 reais, acompanhando o avanço dos contratos futuros de minério de ferro, conforme aumentaram as esperanças de uma maior demanda depois que mais cidades do principal polo siderúrgico da China diminuíram as restrições rígidas contra a Covid-19 no fim de semana. No setor, CSN ON tinha elevação de 2%, CSN MINERAÇÃO ON avançava 3,41% e USIMINAS PNA ganhava 1,07%, mas GERDAU PN mostrava decréscimo de 0,32%.

– MARFRIG ON avançava 3,46%, a 8,37 reais, ensaiando recuperação após tocar mais cedo uma mínima intradia desde abril de 2020, a 8,08 reais, depois de uma queda de quase 16% na semana passada. Entre as empresas de proteínas, MINERVA ON valorizava-se 2% e JBS ON tinha alta de 0,63%.

(Por Paula Arend Laier)

