Ibovespa recua com ações de commodities; varejistas sobem

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa engatava a terceira queda seguida nesta terça-feira, em nova sessão negativa no exterior, com ações de commodities entre as principais baixas, conforme persistem preocupações sobre o crescimento global.

Às 11:56, o Ibovespa caía 0,28 %, a 97.934,14 pontos. O volume financeiro somava 6,9 bilhões de reais.

Em Wall Street, o S&P 500 perdia 0,2% e o Nasdaq caía 0,4%, enquanto o Dow Jones subia 0,2%.

De acordo com a equipe de economia do Bradesco, a perspectiva desafiadora para o cenário econômico pesava sobre os mercados nesta sessão.

“As preocupações com o crescimento global nos trimestres à frente levaram de maneira generalizada os mercados acionários e de commodities para o campo negativo”, pontuaram em relatório enviado a clientes mais cedo.

Eles acrescentaram que investidores também monitoram a evolução dos surtos de Covid-19 na China, que têm levado ao prolongamento ou à retomada de medidas de distanciamento social, bem como o comportamento da inflação no mundo.

DESTAQUES

– PETROBRAS PN caía 1,81%, afetada pelo tombo do petróleo, com o Brent sendo negociado abaixo de 100 dólares no pior momento. No setor, 3R PETROLEUM ON recuava 4,45%, enquanto PETRORIO ON aumentava 1,69%.

– VALE ON cedia 0,80%, na esteira da queda dos futuros do minério de ferro na Ásia, com persistentes preocupações com a demanda. CSN MINERAÇÃO ON perdia 0,85%.

– B3 ON recuava 2,2%, tendo de pano de fundo dados divulgados pela companhia mostrando queda nos volumes negociados no segmento de ações e de derivativos em junho na base ano a ano.

– MAGAZINE LUIZA ON disparava 9,13%, em sessão positiva para varejistas, com VIA ON avançando 6,44% e AMERICANAS ON em alta de 6,02%.

– ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,31%, enquanto BRADESCO PN tinha acréscimo de 0,29%.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)