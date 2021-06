Ibovespa recua após Fed antecipar para 2023 projeção de subir juros

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, após o Federal Reserve adiantar para 2023 suas projeções para primeira alta dos juros nos Estados Unidos pós-pandemia de Covid-19, citando melhora na situação sanitária e excluindo uma referência de que a crise estava pesando sobre a economia.

Às 15:07, o Ibovespa caía 0,35%, a 129.632,3 pontos. Pouco antes da divulgação do comunicado, o Ibovespa mostrava variação positiva de 0,1%, a 130.246,08 pontos.

As atenções agora se voltam para a coletiva do chair do Fed, Jerome Powell, a partir das 15h30.

O volume financeiro no pregão brasileiro somava 24,2 bilhões de reais nesta quarta-feira, também marcada pelos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

Após o fechamento do pregão, será a vez de o Banco Central brasileiro anunciar sua decisão para a Selic, atualmente em 3,50% ao ano. A previsão, de acordo com pesquisa da Reuters, é de alta de 0,75 ponto percentual.

(Por Paula Arend Laier)

Veja também