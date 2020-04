Ibovespa perde fôlego e abandona os 72 mil pontos com queda em NY

Apesar da abertura em baixa das bolsas norte-americanas, o Ibovespa acelerou a velocidade dos ganhos, superando os 72 mil pontos, enquanto o dólar opera perto da estabilidade. No entanto, o Ibovespa diminuiu os ganhos por causa dos mercados de ações nos EUA, que cedem por conta de dados desfavoráveis de emprego, em razão dos efeitos do novo coronavírus.

A valorização na B3 é sustentada principalmente pelos papéis da Petrobras, que subiam mais de 5%, após valorização de mais de 8%, acompanhando a elevação nas cotações da commodity entre 5% e 7%, que também perderam força no mercado internacional. A commodity avança em meio a expectativas de um acordo entre Arábia Saudita e Rússia, mediado pelos EUA. Além disso, sinais de que a China poderá elevar suas reservas de petróleo também sustentam os ganhos.

O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, disse hoje à Reuter, que seu país ainda não discutiu a situação do mercado de petróleo com a Arábia Saudita, mas não descartou a possibilidade. Novak disse também que Moscou não tem planos de ampliar sua produção da commodity.

Em meio a notícias de que a China estaria maquiando informações sobre novo caso de coronavírus, o governo local, também conforme a Reuters, negou que o país esteja escondendo a real extensão do surto. Reiterou que a China tem sido aberta e transparente sobre a epidemia e disse que os Estados Unidos devem parar de politizar uma questão de saúde e focar na segurança de seu povo.

Na Europa, as bolsas seguem em baixa. Nesta manhã, a presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, afirmou que a autoridade do bloco comum já mobilizou, até o momento, 2,77 bilhões de euros no combate à crise do coronavírus. A fala foi feita logo após a União Europeia detalhar o “Sure”, programa de apoio a empresas e trabalhadores, projeto que mobilizará 100 bilhões de euros.,61%

Às 10h50 desta quinta-feira, o Ibovespa subia 0,84%%, aos 71.563,096 pontos. O dólar tinha alta de 0,15%, a R$ 5,2705. Na renda fixa, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 cedia a 3,19%, de 3,24% no ajuste de quarta.