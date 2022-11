Ibovespa perde fôlego com Wall Street em dia de ajustes de final de mês

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 15:11 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa perdia o fôlego nesta quarta-feira, acompanhando a piora dos pregões em Wall Street, com a última sessão de novembro mantendo a volatilidade que tem marcado o mês, diante de incertezas sobre o rumo fiscal do país, bem como a equipe ministerial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Às 15:09, o Ibovespa caía 0,03 %, a 110.876,81 pontos. Na máxima, mais cedo, chegou a subir a 112.192,53 pontos. No mês, até o momento, contabiliza uma queda de cerca de 4,6%.

O volume financeiro na bolsa paulista nesta quarta-feira somava 16,6 bilhões de reais, em sessão também marcada por ajustes mirando o rebalanceamento dos índices MSCI, que ocorre no fechamento. No MSCI Brasil, foi incluída a ação do Assaí. (bit.ly/3gR42MH)

Em Nova York, o S&P 500 recuava 0,16%, com agentes financeiros na expectativa da fala do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em particular em eventuais sinais sobre o ritmo do aperto monetário nos Estados Unidos.

Petrobras PN e Vale ainda ofereciam um suporte relevante, mas eram superadas pela queda da grande maioria das ações do Ibovespa, incluindo bancos. BRF ON tinha o pior desempenho, com queda de 6,19%, em dia de evento da companhia com analistas e investidores.

Quando à PEC da Transição, que está tramitando no Senado, bancada de senadores do PP defendeu a aprovação do texto com prazo de vigência de apenas um ano, ao contrário dos quatro anos propostos pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) com aval da equipe do presidente eleito.

(Por Paula Arend Laier)

