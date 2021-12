Ibovespa passa a cair com exterior, na véspera de decisão do Fed

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa passou a cair na tarde desta terça-feira, em nova sessão negativa no exterior, após dado de inflação nos EUA reiterar expectativas para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Às 14h33, o Ibovespa caía 0,42%, a 106.928 pontos. O volume financeiro era de 14,2 bilhões de reais.

Nos EUA, o Nasdaq caía quase 2% e o S&P 500 tinha queda de 1,2%, na esteira de divulgação de dado de preços ao produtor acima do esperado pelo mercado, um dia antes da decisão de política monetária do Fed. Notícias sobre a Ômicron também estavam no radar.

“O mercado está cauteloso pois teremos reunião do Fed amanhã, podendo trazer diminuição dos estímulos monetários com maior intensidade”, disse Bruna Marcelino, estrategista-chefe da Necton Investimentos.

Empresas ligadas à commodities, como Vale e Petrobras devolveram ganhos da abertura e passaram a acompanhar desempenho negativo do minério de ferro e do petróleo, respectivamente.

No caso da Petrobras, anúncio de redução no preço da gasolina também movimentou os papéis da empresa.

A principal contribuição negativa para o Ibovespa era a Vale, enquanto na ponta oposta a JBS liderava pregão positivo para frigoríficos.

Grandes bancos também subiam, após a ata da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reiterar a mensagem vista como ‘dura’ e revelar que chegou a avaliar alta maior que 1,5 ponto percentual na Selic.

(Por Andre Romani)

