Ibovespa oscila pouco na abertura com ajustes a ADRs

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 11:34 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria sem um viés claro nesta terça-feira, após fim de semana prolongado por feriado na segunda-feira, refletindo ajustes aos movimentos dos ADRs na véspera e com agentes financeiros na expectativa de uma agenda relevante na semana, incluindo decisões de juros nos Estados Unidos.







Às 10:02, o Ibovespa caía 0,02%, a 104.411,15 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de junho, tinha variação positiva de 0,2%, a 105.415 pontos.

Na segunda-feira, quando a B3 esteve fechada em razão do Dia do Trabalho, o EWZ –ETF brasileiro negociado em Nova York e um relevante índice de referência global para as ações brasileiras– caiu 0,81%.

Investidores também repercutiam decisão do governo brasileiro de taxar rendimentos no exterior de pessoas físicas no Brasil a partir do ano que vem, bem como de aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

O primeiro pregão de maio ainda traz uma nova composição do Ibovespa, com o retorno dos papéis da resseguradora IRB Brasil, enquanto as ações da concessionária de infraestrutura Ecorodovias, do grupo de saúde Qualicorp e do banco Pan foram excluídas.

(Por Paula Arend Laier)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias