Ibovespa oscila pouco na abertura

13/02/2023 - 10:49





SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista não mostrava uma tendência clara na abertura desta segunda-feira, com a temporada de balanços destacando os números do BTG Pactual, enquanto agentes financeiros seguem atentos às discussões sobre a meta de inflação. A semana também reserva números relevantes da economia norte-americana.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,01%, a 108.090,2 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 15 de fevereiro, cedia 0,04%, a 108.020 pontos.





