22/11/2022 - 10:05

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa tinha uma variação tímida nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio a um ambiente relativamente positivo nos mercados no exterior, enquanto agentes financeiros continuam monitorando as negociações envolvendo a PEC da Transição e mantêm expectativa do anúncio da equipe ministerial do novo governo.

Às 10:04, o Ibovespa subia 0,11 %, a 109.870,8 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

