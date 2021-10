Ibovespa oscila em torno do zero, dividido entre NY e fraqueza de bancos domésticos

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice de ações brasileiras custava a firmar tendência nesta quinta-feira, uma vez que o otimismo das bolsas de Nova York era contrabalaçado pela fraqueza dos papéis de bancos, exportadoras e varejistas.

Às 10:42, o Ibovespa mostrava desvalorização de 0,21%, aos 113.222,72 pontos.

Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley reportaram seus resultados do terceiro trimestre nesta manhã, os três com lucro acima das previsões do mercado, com volumes de receitas recordes e reversão de provisões para perdas com calotes.

Por aqui, o dólar era negociado abaixo dos 5,50 reais após o Banco Central vender 20 mil contratos de swap. A queda do dólar tirava peso de ações de companhias aéreas, mas pressionava ações de empresas exportadoras. Papéis de bancos e de varejistas perdiam força após uma sessão positiva na véspera.

(Por Aluísio Alves)

Saiba mais