Ibovespa opera quase estável; Bradesco e Vale pressionam, NY sustenta

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira operava perto da estabilidade nesta quarta-feira, pressionado pelas ações do setor bancário, após resultados do Bradesco, e recuo dos papéis de Vale, além de comentário mais duro de autoridade do Banco Central sobre inflação.

De outro lado, a alta nas bolsas em Nova York e um dado de varejo local davam suporte.

O mercado também reagia à divulgação de indicador de inflação para janeiro praticamente em linha com o esperado por analistas, mas ainda em um patamar elevado para o mês.

Às 12:05, o Ibovespa subia 0,12 %, a 112.367,13 pontos. O volume financeiro era de 10,1 bilhões de reais.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,54% em janeiro ante o mês anterior, próximo da expectativa de alta de 0,55% em pesquisa da Reuters com analistas.

O número mostra uma desaceleração frente ao avanço de 0,73% em dezembro, mas ainda assim a taxa foi a mais elevada para um primeiro mês do ano desde 2016. Alguns economistas também destacaram uma dinâmica negativa do indicador, com os núcleos da inflação (taxas compostas por apenas parte dos preços com o objetivo de mitigar impactos transitórios) mais altos.

Além disso, mais cedo o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, afirmou em evento que o BC está atuando na política monetária com foco, principalmente, em 2023.

As declarações foram lidas como mais ‘hawkish’ (mais dura com a inflação) do que a ata da última reunião divulgada pelo BC na véspera.

“Ele afirmou que a expectativa do BC de que inflação para 2023, apesar de numericamente em cima da meta, está acima da meta ao considerar o balanço de riscos”, disse em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, que elevou projeção de Selic para o ano e baixou a estimativa de PIB após as falas.

Na véspera, a ata já tinha desencadeado uma série de revisões altistas para a Selic por bancos.

Os comentários de Serra ainda tiraram parte do ímpeto de ações de empresas de consumo interno, que subiam firme na abertura após as vendas no varejo brasileiro caírem 0,1% em dezembro frente a novembro, menos do que a estimativa em pesquisa Reuters de recuo de 0,5%. O dado já tinha vindo melhor do que o esperado no mês anterior.

A alta consolidada dos índices de ações em Nova York, com destaque para alguns papéis de tecnologia, também influenciava positivamente o Ibovespa. O mercado aguardava dado de inflação dos Estados Unidos a ser divulgado na quinta-feira.

DESTAQUES

– BRADESCO PN caía 7,3%, após registrar lucro recorrente de 6,613 bilhões de reais no quarto trimestre, com resultados operacionais sendo ofuscados por baixas contábeis. A expectativa era de lucro de 6,916 bilhões de reais, segundo pesquisa da Refinitiv. O banco também divulgou projeções para este ano, com estimativa de aumento de até 14% em sua carteira de crédito. ITAÚ UNIBANCO PN, que divulga resultados na quinta-feira, cedia 3,5%, na esteira do rival, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT recuava 2,6%.

– VALE ON caía 0,4%, após minério de ferro cair mais de 6% na China. O movimento ocorreu depois que o planejador estatal e regulador de mercado do país asiático disse em um comunicado que alertara os fornecedores de informações sobre minério de ferro para garantir a precisão de sua divulgação, e que não devem fabricar ou aumentar os preços.

– PETROBRAS PN subia 1,6% e ON avançava 1,5%, antes de divulgação de dados de produção e venda no quarto trimestre pela estatal. O anúncio será feito após o fechamento do mercado. Preços do petróleo operavam em leve alta.

– OI ON, que não está no Ibovespa, subia 3,9%, enquanto TELEFÔNICA BRASIL ON avançava 1,9% e TIM ON tinha alta de 2,4%, em meio ao julgamento da venda da Oi Móvel no tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

– BDRs da XP subiam 2,9%, enquanto ações em Nova York avançavam cerca de 2,7%, após empresa reportar um salto de 51% no lucro ajustado no quarto trimestre em comparação anual, com aumento nos ativos sob custódia e crescimento da base de clientes.

– MAGAZINE LUIZA ON operava estável, AMERICANAS ON avançava 1,2% e VIA ON tinha queda de 1,2%. As ações perderam terreno desde a abertura em meio a falas de Serra.

– MÉLIUZ ON subia 5,7% e LOCAWEB ON tinha alta de 3,2%, também tendo reduzido alta.

– KLABIN UNIT subia 1,4%, depois de registrar queda no lucro líquido no quarto trimestre, com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) dentro do esperado por analistas. Empresa também anunciou pagamento de dividendos de 377 milhões de reais.

(Por Andre Romani, edição de Roberto Samora)

