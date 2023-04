Ibovespa opera perto da estabilidade, com Vale em queda de mais de 1%

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 10:20 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa de valores de São Paulo operava perto da estabilidade nesta quinta-feira, impulsionada por cenário externo favorável após divulgação de resultados positivos de empresas de tecnologia, mas pressionada localmente por resultado da Vale divulgado na noite da véspera.







Investidores ainda aguardam para esta quinta-feira debate no Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Às 10h09, o Ibovespa mostrava oscilação negativa de 0,05%, a 102.256,16 pontos. O índice encerrou na véspera marcando terceira queda consecutiva.

