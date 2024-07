Ibovespa opera na mínima da sessão, no nível de 128 mil pontos, por cautela fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 11:55 Para compartilhar:

A queda das commodities e a cautela fiscal no Brasil empurram o Ibovespa para baixo na manhã desta quinta-feira, 18. Enquanto os investidores aguardam sinais sobre como o governo fará para ajustar as contas públicas, o quadro é defensivo nos mercados brasileiros. O dólar já tocou máxima de R$ 5,5502, pressionando a curva futura. De um total de 86 ações na carteira do Índice Bovespa, só seis subiam. Em Nova York, só o índice Dow Jones subia.

Na quarta-feira, 17, o Ibovespa fechou em alta de 0,26%, aos 129.450,32 pontos, depois de ceder 0,11%, na terça-feira, após avançar em 11 sessões seguidas. “É natural ter um pouco de correção. Ainda não sofreu uma queda tão forte. Faltou pouco para alcançar os 130 mil pontos, que é um ponto de resistência importante”, avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Em meio ao avanço do dólar, os juros futuros também sobem, o que pode elevar ainda mais as expectativas de inflação. “Preocupa é que os juros futuros estão voltando a subir, voltando a colocar duas altas da Selic este ano”, alerta José Raymundo de Faria Junior, planejador financeiro CFP pela Planejar.

No último dia de trabalho no Congresso por conta do recesso parlamentar, o temor fiscal continua presente, após uma serie de série de votações de medidas empurradas para frente e em meio à reunião, às 15h30, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros da chamada Junta de Execução Orçamentária (JEO). Além deste encontro, outros estão previstos ao longo do dia e que poderão debater o tema fiscal.

As autoridades devem levar a Lula as medidas de contenção de gastos para cumprir as regras do arcabouço fiscal. A expectativa é de que os números debatidos no encontro sejam divulgados na segunda-feira, no relatório bimestral de receitas e despesas.

A mediana das estimativas em pesquisa especial feita pelo Projeções Broadcast é que será apresentação um congelamento de R$ 12 bilhões. “É muito baixo, tinha de ser um valor de R$ 30 bilhões”, diz Faria Junior, ressaltando que além da divulgação do relatório a agenda no Brasil da semana que vem é importante por conta do IPCA-15 de julho, em meio a recentes pressões na inflação, como o encarecimento da gasolina pela Petrobras, dólar alto e vigência da bandeira amarela nas contas de luz, que deixam as taxas mais elevadas.

Nesta quinta, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, reforçou o compromisso do governo com o cumprimento de zerar o déficit fiscal do próximo ano. “Temos compromisso de não gastar mais do que arrecada em 2025”, disse ao programa Bom dia, ministra.

Também nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas, como era amplamente previsto. O BCE reiterou que os juros continuarão em “níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário”.

Ainda nesta sexta, os investidores ainda ficarão atentos a comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Os rendimentos dos Treasuries longos avançam moderadamente, após os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos subirem bem acima do esperado e que foram divulgados nesta quinta. Já o petróleo mira queda e minério de ferro em Dalian fechou em baixa de 0,92%. No entanto, Petrobras ON subia 0,24%, mas o papel PN da estatal caía 0,18% às 11h33. Vale recuava 0,37%.

Os investidores ainda ficarão de olho na precificação da oferta das ações da Sabesp, no âmbito da privatização da companhia de saneamento paulista, e dos papéis que a Eletrobras detem na Isa Cteep. Sabesp e Eletrobras operavam em baixa.

Às 11h40, o Ibovespa cedia 0,74%, a os 128.497,25 pontos, ante recuo de 0,82%, aos 128.390,53 pontos, na mínima, depois de máxima aos 129.453,81 pontos, com variação zero.

BRF (-7,13%) e Marfrig (-5,59%) lideram as quedas do Ibovespa, pressionadas pelo temor de que a exportação de frango do Brasil tende a sofrer embargos, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, após o Ministério da Agricultura ter confirmado que foi detectado um foco da doença Newcastle no Rio Grande do Sul. JBS (-3,85%) e Minerva (-1,88%) também operam no negativo, e o principal índice da B3 cede 0,16%, aos 129.248 pontos.