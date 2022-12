Ibovespa opera em queda em dia de baixa liquidez no mercado internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2022 - 10:39 Compartilhe

O Ibovespa opera em baixa na manhã desta segunda-feira, 26, em meio à falta de liquidez dos mercados internacionais. Hoje, as Bolsas dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal estão fechadas pelo feriado do Natal. No Reino Unido, o mercado acionário também não opera, devido ao Boxing Day.





Às 10h25, o índice de referência da B3 cedia 0,76%, aos 108.863,19 pontos – abaixo do nível de 109 mil pontos. Na semana passada, acumulou alta de 6,65%, em cinco sessões seguidas de avanço. Na sexta-feira, 23, o Ibovespa cresceu 2,0%.

“Hoje, a liquidez é absolutamente precária, as Bolsas na Europa e Estados Unidos paradas. Você perde muito da liquidez e a precificação dos ativos fica um pouco torta”, comenta o economista Álvaro Bandeira. “Como a Bolsa subiu 6,65% na semana passada, por cinco pregões seguidos, uma realização de lucros recentes, no fim de ano, é sempre positiva.”

Em um dia de agenda econômica esvaziada aqui e no exterior, as atenções dos investidores ficam voltadas para as informações sobre a composição dos ministérios do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Como mostrou o Estadão/Broadcast, o petista deve confirmar o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) para o Ministério da Agricultura. A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) deve voltar ao comando do Meio Ambiente, após ter recusado a Autoridade Climática. Com isso, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) pode ficar com a pasta das Cidades.

Mais cedo, o relatório Focus voltou a mostrar uma tendência de desancoragem das expectativas de inflação, em meio ao aumento do risco fiscal no País. A mediana para o IPCA de 2023 subiu de 5,17% para 5,23% – acima do teto da meta (4,75%). A pesquisa também registrou aumento nas estimativas para 2024 (3,50% para 3,60%) e 2025 (3,10% para 3,20%), ambas acima do centro da meta (3,0%).

A confiança do consumidor medida pela Fundação Getulio Vargas subiu 2,7 pontos em dezembro, a 88,0 pontos, após duas quedas seguidas. Com o resultado, encerrou o ano 12,5 pontos acima do nível registrado no último mês de 2021 (75,5 pontos).

