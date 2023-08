Ibovespa opera em leve alta, na contramão das bolsas de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 11:03 Compartilhe

Contabilizando queda em todos os oito pregões de agosto, o Índice Bovespa ensaia uma recuperação nesta sexta-feira, 11, embora ainda mostrando fôlego curto. Segundo o operador da mesa institucional da Renascença Corretora, apesar da alta de 0,12% do IPCA de julho ter ficado no teto das estimativas, a melhora verificada nos núcleos da inflação e na difusão dos aumentos de preços foi bem recebida no mercado de ações.

No entanto, o dia é de alta do dólar e de queda das bolsas americanas, que inclusive repercutem um dado de inflação também acima do esperado, nos preços do atacado (PPI).

O índice de preços ao produtor dos Estados Unidos cresceu 0,3% em julho ante o mês anterior, contra previsão de 0,2%. Na comparação anual, houve alta de 0,8% em julho, ante expectativa de avanço de 0,7% dos analistas. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% em julho ante junho, também acima da previsão, de alta de 0,2%.

Às 10h53 desta sexta-feira, o Ibovespa tinha alta de 0,21%, aos 118.593,63 pontos. Petrobras ON e PN subia 1,41% e 0,95%, nesta ordem, ajudando a sustentar o índice. Por outro lado, Vale ON recuava 0,17%. Em Nova York, os três principais índices de ações recuavam.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias