Ibovespa opera em baixa com desempenho fraco de commodities e cautela com cenário fiscal

Estadão Conteúdo
18/10/2024 - 11:55

Depois de ter subido até 0,71% nos primeiros minutos de negociação, o Índice Bovespa perdeu fôlego e inverteu a tendência, passando a registrar leve baixa na manhã desta sexta-feira, 18. A desaceleração começou com a virada das ações da Petrobras para o negativo, em dia de queda firme dos preços do petróleo. Os papéis da Vale, por sua vez, reduziram o ritmo de alta e oscilam próximos da estabilidade.

A agenda do dia é fraca e leva o mercado de ações a acompanhar o noticiário internacional, com destaque para dados econômicos da China, que na maioria vieram dentro do esperado ou ligeiramente melhores, como no caso da produção industrial e das vendas no varejo.

“Os números da China vieram positivos, mas o mercado esperava um PIB um pouco maior, gerando questionamentos sobre o quanto a China pode crescer”, afirma Rubens Cittadin, operador variável da Manchester Investimentos, ao explicar parte da instabilidade de papéis do setor de commodities. Quanto à Petrobras, ele atribui a queda aos preços do petróleo, que têm perdas acima de 7% na semana, geradas a partir do momento em que Israel garantiu aos Estados Unidos que não atacaria regiões de produção de petróleo do Irã.

“E no cenário doméstico, a questão fiscal ainda pesa bastante, com o mercado pedindo prêmios maiores nos leilões de títulos do Tesouro, o que consolida a visão de um quadro mais deteriorado”, afirma Cittadin.

Às 11h50, o Ibovespa tinha 130.614,53 pontos, em baixa de 0,14%. Vale ON subia 0,08%, enquanto Petrobras ON e PN perdiam 0,99% e 1,03%, respectivamente.