Ibovespa mostra indefinição, mas segue ao redor de 121 mil pontos; Vale recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa mostrava certa indefinição nesta terça-feira, com Vale entre as maiores pressões de baixa após dados operacionais do primeiro trimestre, enquanto Carrefour Brasil figurava entre os destaques positivo após divulgar vendas trimestrais.

Às 11:29, o Ibovespa caía 0,04 %, a 120.879,92 pontos. Na máxima até o momento, chegou a 121.353,82 pontos. No pior momento, bateu 120.350,19 pontos. O volume financeiro somava 8 bilhões de reais.

O feriado no Brasil na quarta-feira corrobora alguma cautela nesta sessão, uma vez que a bolsa paulista estará fechada enquanto os mercados no exterior funcionarão.

Investidores também repercutem a aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei que altera a LDO e traz ajustes, com o aval do governo, para permitir a controversa sanção do Orçamento deste ano.

O BTG Pactual avalia que o cenário continua incerto e que, em uma eventual pausa nos ganhos em mercados no exterior, o Ibovespa pode passar por uma pequena realização de lucros ou acumulação na faixa dos 121 mil pontos.

Em comentários a clientes da área de gestão de recursos, a equipe do banco pontuou também que os comprados foram os vencedores do vencimento de opções sobre ações na véspera e deixaram o mercado muito comprado nos próximos dias.

Wall Street abriu em baixa, com investidores à espera de resultados da Netflix e outras grandes empresas de tecnologia que serão divulgados esta semana.

DESTAQUES

– VALE ON cedia 1,12%, após alta de 14,2% na produção de minério de ferro no primeiro trimestre, enquanto as vendas subiram quase 15%. A mineradora também registrou um prêmio de mais de 8 dólares por tonelada pelo produto. O analista Daniel Sasson, do Itaú BBA, disse que as vendas vieram um pouco abaixo do que estimava, mas que o prêmio veio um pouco melhor.

– CARREFOUR BRASIL ON subia 3,38%, tendo de pano de fundo alta de 14,2% nas vendas brutas consolidadas no primeiro trimestre, incluindo combustíveis, com impulso de sua unidade de atacarejo. No geral, analistas do Bradesco BBI consideraram que este é mais um trimestre de crescimento sólido do Carrefour Brasil. O rival GPA ON avançava 5,52%.

– LOJAS RENNER ON perdia 3,1%, ainda em meio a ajustes após anunciar na véspera oferta primária de ações, que deve precificar em 29 de abril e pode movimentar até 6,5 bilhões de reais. Na sexta-feira, as ações dispararam em meio a especulações de uma oferta de ações, e a companhia confirmou durante o pregão que avaliava um follow-on.

– PETROBRAS PN caía 0,78%, com alguma realização de lucros após fechar em alta de quase 6% na véspera, quando o novo presidente-executivo da companhia tomou posse e, na visão de analistas, adotou um discurso amigável para com acionistas. No exterior, os preços do petróleo tinham variações limitadas.

– ITAÚ UNIBANCO PN oscilava ao redor da estabilidade. BRADESCO PN tinha variação negativa de 0,08%. O destaque era BANCO DO BRASIL ON, em alta de 2,63%.

Veja também