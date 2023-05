Ibovespa mostra fraqueza na abertura em dia com Fed e balanços no radar

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 10:33 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista mostrava certa fraqueza nos primeiros negócios nesta quarta-feira, mesmo após o Ibovespa recuar mais de 2% na véspera, enquanto agentes financeiros aguardam o desfecho de reunião de política monetária nos Estados Unidos, em particular as sinalizações sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Balanços de empresas como Gerdau, Klabin, Iguatemi, Carrefour Brasil, entre outras, conhecidos entre o final da terça-feira e a manhã desta quarta-feira, também ocupam as atenções, enquanto o final do dia reserva decisão do Banco Central brasileiro.

Às 10:07, o Ibovespa caía 0,17%, a 101.754,24 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de junho, avançava 0,28%, a 103.190 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

