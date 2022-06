Ibovespa mostra fraqueza com risco fiscal na pauta e perdas em NY

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista tinha mais uma sessão negativa nesta quarta-feira, enfraquecida ainda por receios com os efeitos fiscais por causa da proposta do governo brasileiro para controlar os preços de combustíveis e viés de baixa em Wall Street.





Às 11:16, o Ibovespa caía 0,57%, a 109.437,53 pontos. O volume financeiro somava 4 bilhões de reais.

As discussões sobre a desoneração de combustíveis continuam no foco de atenções, uma vez que, apesar de um esperado alívio na inflação, devem provocar um aumento importante nos gastos federais, o que aumenta o risco fiscal do país.

A votação do projeto que limita a alíquota de ICMS sobre gás, combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo é esperada para a próxima segunda-feira.

Há também expectativa da Casa votar junto com o projeto sob sua responsabilidade duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), uma prevendo compensação a entes federativos que toparem zerar suas alíquotas sobre GLP e diesel e outra visando a competitividade de biocombustíveis como o etanol.

“As atenções deverão seguir voltadas ao fiscal”, avaliou a equipe da Guide Investimentos em comentários a clientes.

Em Nova York, o S&P 500 tinha decréscimo de 0,5%, com preços mais altos do petróleo alimentando preocupações com a inflação global, além de algum enfraquecimento no rali das ações de tecnologia e crescimento.

DESTAQUES

– VALE ON caía 1,2%, em sessão de realização de lucros, após começar junho com força. Até a véspera, o papel acumulava elevação de mais de 5%.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,3% e BRADESCO PN cedia 0,5%, em sessão mista para bancos.

– PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,3%, em nova sessão de alta do petróleo no exterior, embora sem muito fôlego após três altas seguidas.

– QUALICORP ON avançava 3,9%, ensaiando uma recuperação após um começo de semana mais negativo, quando acumulou declínio de 6,65%. No setor de saúde, HAPVIDA ON também reagia e subia 2%.

– MINERVA ON perdia 2,15%, maior queda do Ibovespa. O CEO da empresa afirmou à Reuters na véspera que pecuaristas do Brasil devem diminuir o volume de gado que será enviado para confinamento no segundo semestre.

– ELETROBRAS ON avançava 0,6% tendo no radar a oferta de ações que visa sua privatização e será precificada na quinta-feira. A operação pode chegar a cerca de 35 bilhões de reais.