Ibovespa hesita na abertura com dados de emprego nos EUA e balanços no radar

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta sexta-feira, após três altas seguidas, com investidores analisando também dados mais fortes do que o esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Da temporada de balanços no Brasil, agentes financeiros analisam os números de Bradesco e Lojas Renner, entre muitos outros.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,33 %, a 106.246,6 pontos.

Na véspera, o Ibovespa subiu 2,04%, a 105.892,22 pontos, chegando a superar 106 mil pontos no melhor momento da sessão, com apostas de que o Copom pode ter encerrado ou finalizará em breve o ciclo de alta de juros no país.

(Por Paula Arend Laier)