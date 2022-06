Ibovespa hesita na abertura após maio positivo; Eneva sobe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa brasileira não mostrava uma tendência clara nos primeiros negócios nesta quarta-feira, após o Ibovespa acumular desempenho positivo em maio, enquanto Eneva avançava 1,7% após aquisição da térmica Celse.

Às 10:08, o Ibovespa caía 0,04%, a 111.303,66 pontos.





No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto avançava 0,1%.

(Por Paula Arend Laier)