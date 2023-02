Ibovespa hesita na abertura com meta de inflação ainda no radar

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 10:03 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria sem uma direção clara nesta quarta-feira, marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e um cenário misto no exterior, com agentes financeiros ainda desconfortáveis com os ruídos envolvendo a meta de inflação do país.

O noticiário corporativo também ocupava as atenções, incluindo os resultados de Weg, Raízen e Totvs, divulgados entre o fechamento da B3 na véspera e a abertura desta sessão.

Às 10:01, o Ibovespa operava estável, a 107.845,30 pontos.





(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias