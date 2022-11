Ibovespa hesita na abertura à espera de PEC e ministério de Lula

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 10:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios nesta sexta-feira, após forte alta na véspera, conforme agentes financeiros seguem aguardando novidades sobre a PEC da Transição e a equipe ministerial do novo governo, principalmente quem ocupará o Ministério da Fazenda.

No exterior, o tom era predominantemente positivo, mas a expectativa é de que o fechamento antecipado dos pregões em Nova York, ainda relacionado ao feriado do Dia de Ação de Graças na véspera, reduza a liquides no mercado brasileiro.

Às 10:02, o Ibovespa operava estável, a 111.833,56 pontos.

Na quinta-feira, quando não houve negociação nas bolsas norte-americanas, o Ibovespa saltou 2,75%, em sessão com o volume afetado também pela estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

No final, o giro somou menos de 18 bilhões de reais, de uma média diária no mês de 38,8 bilhões.

Notícias de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não será intervencionista na Petrobras, bem como de que o economista Pérsio Arida pode integrar o novo governo, serviram como argumento para investidores locais irem às compras.

