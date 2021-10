Ibovespa ganha impulso com reajuste dos combustíveis pela Petrobras

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Uma disparada das ações da Petrobras após anúncio de reajuste nos preços de combustíveis deu impulso ao principal índice da bolsa paulista nesta segunda-feira, embora as perspectivas para a economia seguiram se deteriorando.

Apoiado também pela recuperação dos papéis de bancos e de empresas ligadas a metais, o Ibovespa teve alta de 2,28%, aos 108.714,55 pontos, na primeira sessão após a pior semana desde o início da pandemia. O giro financeiro somou 32,17 bilhões de reais.

O mote do dia foi o anúncio da Petrobras de que elevará o preço médio do diesel nas refinarias em 9,15% e o da gasolina em 7,05%, a partir de terça-feira. A medida levou a nova rodada de alta nas previsões para a inflação de 2021/22 e reduziu temores de ingerência do governo nas estatais.

No plano internacional, o desempenho positivo das bolsas dos Estados Unidos e um alívio do temor de crise no ramo imobiliário chinês, com a Evergrande pagando credores e anunciando uma gradual migração para o negócio de veículos elétricos, deu um suspiro para ações de exportadoras para aquele mercado.

DESTAQUES

– PETROBRAS disparou 6,8%, após a companhia anunciar que elevará o preço médio do diesel nas refinarias em 9,15% e o da gasolina em 7,05%, a partir de terça-feira.

– VIBRA deu um salto de 5,16%, com o anúncio da Petrobras carrregando para cima todo o setor ligado à cadeia de combustíveis. COSAN cresceu 4%, PETRORIO evoluiu 3,55%, ULTRAPAR teve incremento de 1,6%.

– GERDAU teve expansão de 4,6%, com o setor de metais repercutindo notícias ligadas à incorporadora chinesa Evergrande, que reduziram o temor de crise no país. CSN teve elevação de 4%, USIMINAS avançou 2,3%. VALE teve aumento de 1,2%.

– BTG PACTUAL foi acrescido em 2,37%, liderando entre os grandes bancos no índice. BANCO DO BRASIL e ITAÚ UNIBANCO subiram 2,1% e 1,95%, respectivamente.

– HYPERA teve ganho de 2,8%, após a farmacêutica ter anunciado na noite de sexta-feira que teve lucro do terceiro trimestre 33% ante mesmo período do ano passado, impulsionado por aumento de receita de 50%. O Credit Suisse elogiou a expansão da receita, mas apontou compressão das margens.

– BRASKEM cresceu 2,1%. A petroquímica reportou na noite de sexta recuo na produção de eteno e vendas de resinas no Brasil, no terceiro trimestre. O BTG Pactual frisou os números mais fracos, mas afirmou que a companhia se beneficia do real mais fraco e que espera dividendos mais altos no curto prazo, o que pode compensar ruídos sobre eventual venda de ações dos principais acionistas.

– SUZANO caiu 2,5%, devolvendo parte dos ganhos das últimas duas sessões, em dia de dólar em baixa pressionando ações de exportadoras. BRF perdeu 1,3%, EMBRAER recuou 0,5%.







