Ibovespa futuro aponta queda após saída de técnicos do Ministério da Economia

SÃO PAULO (Reuters) – As ações brasileiras devem ter outro dia de desvalorização nesta sexta-feira, após a saída de importantes técnicos do Ministério da Economia e da aprovação da PEC dos Precatórios em comissão da Câmara, alterando a regra de correção do teto dos gastos para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil até o fim de 2022.

Às 9:37, o contrato de futuro de Ibovespa com vencimento em dezembro apontava baixa de 0,66%, aos 107.940 pontos.

Na véspera, já refletindo o noticiário sobre planos do governo para furar o teto de gastos para viabilizar seu programa, o Ibovespa caiu 2,75%, para o menor nível de fechamento desde novembro passado.

“Com a confiança no governo abalada, investidores deverão se manter na defensiva, resultando em bolsa para baixo, juros para cima e câmbio pressionado”, afirmou em nota o economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Rosa.

(Por Aluísio Alves)

