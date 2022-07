Ibovespa fecha quase estável com Vale e Weg minando efeito de NY

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou quase estável nesta quarta-feira, com a queda de Vale, após dados operacionais e revisão de previsões, e Weg, após balanço do segundo trimestre, minando o efeito positivo procedente de Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,02%, a 98.262,50 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 20 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)