Ibovespa fecha quase estável com varejistas contrabalançando pressão de Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou quase estável nesta terça-feira, com a pressão negativa de Petrobras, na esteira do tombo dos preços do petróleo no exterior, sendo compensada pelo forte avanço de ações de consumo, principalmente papéis de varejistas, com Magazine Luiza disparando 12%.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,04%, a 98.248,68 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 18 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)