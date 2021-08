Ibovespa fecha no azul com BTG entre suportes, mas Petrobras e Vale limitam alta

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou com uma alta discreta nesta segunda-feira, tendo BTG Pactual entre os principais suportes antes de balanço, enquanto Petrobras e Vale pesaram negativamente na esteira do declínio dos preços do petróleo e do minério de ferro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,23%, a 123.095,35 pontos, de acordo com dados preliminares, em sessão na qual chegou a cair a 122.258,47 pontos. Na máxima, avançou a 123.597,30 pontos. O volume financeiro no pregão somava 23,4 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

