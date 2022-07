Ibovespa fecha na máxima em mais de um mês com ajuda do Fed

Por Paula Arend Laier







SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou na máxima em mais um mês nesta quarta-feira, acima dos 101 mil pontos, endossado por uma decisão de juros dentro do esperado nos Estados Unidos e possibilidade de o Federal Reserve diminuir o ritmo de alta nas próximas reuniões.

A temporada de balanços no Brasil teve repercussão mista, com Carrefour Brasil e Klabin entre os destaques de alta, enquanto Telefônica Brasil figurou em queda. A quinta-feira reserva uma agenda carregada, incluindo os números de Petrobras, Vale e Ambev.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,67%, a 101.437,96 pontos, perto da máxima do dia e no maior fechamento desde 15 de junho. O volume financeiro da sessão somou 18,7 bilhões de reais.

O banco central norte-americano elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, para um intervalo entre 2,25% e 2,50%, em votação unânime, confirmando as expectativas no mercado, em um esforço para esfriar a inflação mais intensa nos Estados Unidos desde a década de 1980.

Para Rachel de Sá, chefe de economia da corretora Rico, esse desfecho era amplamente esperado e o que chamou a atenção foram as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

“A mensagem de Powell foi considerada relativamente ‘dovish’ – no jargão do mercado, um pouco menos rígida com a inflação, sinalizando que o ajuste monetário pode não ser tão forte quanto alguns esperavam e precificavam em ativos financeiros”, disse.

Powell disse que provavelmente será apropriado desacelerar o ritmo das altas à medida que os juros se tornarem mais restritivos e disse que o BC dos EUA quer chegar a um nível moderadamente restritivo até o final deste ano

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em alta de 2,6%.

DESTAQUES

– CARREFOUR BRASIL ON disparou 7,3%, a 17,98 reais, após divulgar que o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado no segundo trimestre avançou 24,5% ano a ano, no primeiro resultado após a aquisição do Grupo BIG. As vendas brutas do grupo tiveram alta de 35,6%.

– GPA ON teve alta de 8,4%, a 16,32 reais, embalada pelos números do Carrefour, com o seu balanço aguardado para esta quarta-feira. ASSAÍ ON, que também divulga resultado ainda nesta noite, valorizou-se 5,4%, a 16,36 reais.

– TELEFÔNICA BRASIL ON caiu 3,2%, a 44,90 reais, na esteira da queda de 44,6% no lucro do segundo trimestre ante um ano antes, uma vez que custos financeiros e operacionais mais altos compensaram os bons resultados da unidade de telefonia móvel. O Ebitda, porém, subiu 8,3%.

– KLABIN UNIT avançou 5,5%, a 19,46 reais, com alta de 35% no lucro líquido do segundo trimestre ano a ano, impulsionado por um forte desempenho da divisão de celulose em meio a volumes e preços mais altos. A companhia também aprovou dividendo intermediário.

– PETROBRAS PN subiu 1,1%, a 31,35 reais, em dia de alta do petróleo no exterior. Também repercutiu a aprovação pela estatal de diretriz que incorpora uma “camada adicional de supervisão” da execução das políticas de preços de combustíveis pelos conselhos de administração e fiscal. A Petrobras reporta balanço na quinta-feira, após o fechamento da bolsa.

– VALE ON teve acréscimo de 0,2%, a 70,52 reais, na esteira da máxima de duas semanas no preço do minério de ferro em Dalian. A rival Rio Tinto divulgou queda de 29% no lucro do primeiro semestre e corte de dividendo. A Vale reporta seus números na quinta-feira à noite.

– GOL PN disparou 10,9%, para 9,03 reais, favorecida pela queda do dólar ante o real antes da divulgação do balanço do segundo trimestre na quinta-feira. O BTG Pactual espera um resultado “sem brilho”, influenciado por custos mais altos de combustível e margens mais fracas.

– LOG COMMERCIAL PROPERTIES ON saltou 10,7%, a 20,13 reais, entre as maiores altas do índice Small Caps após a companhia vender ao fundo CSHG Logística o empreendimento LOG Betim II e sua participação de 40% no Parque Torino por um total de 424 milhões de reais.