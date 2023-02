Ibovespa fecha estável com alta de Petrobras e tombo de Bradesco; semana tem leve recuo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 18:49 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou quase estável nesta sexta-feira, com a alta de Petrobras impulsionada pelo petróleo contrabalançando a queda de Bradesco após balanço abaixo do esperado, enquanto a cena política teve alguma pausa em atritos recentes entre o governo e o Banco Central.

O Ibovespa fechou com variação positiva de 0,07%, a 108.078,27 pontos. Na mínima, o índice recuou a 107.619,93 pontos e, na máxima, avançou a 108.646,51 pontos. O volume financeiro somou 25,1 bilhões de reais. Na semana, o índice acumulou queda de 0,41%.

“Tem certo equilíbrio de forças”, disse Rafael Pacheco, analista da Guide Investimentos, em referência aos movimentos de Bradesco e das empresas ligadas ao petróleo.





Ele acrescentou que a questão política também ajudou. “Não tem muita notícia. Toda discussão sobre a meta (de inflação) e autonomia do Banco Central estava pressionando o Ibovespa nos últimos dias, mas hoje está mais calmo”.

A perspectiva, porém, é que essa pausa nos atritos seja temporária. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, alvo das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados, dá entrevista ao programa Roda Vida na segunda-feira.

Além disso, a primeira reunião no novo governo do Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável por definir as metas de inflação, está prevista para quinta. Nesta semana, notícias dizendo que a meta pode ser alterada, inclusive com potencial endosso do BC, levaram a reações negativas nos ativos locais.

Para Pacheco, da Guide, o mercado precifica alguma mudança nas metas, mas ainda há incerteza sobre a magnitude e em qual ou quais anos.

No fim desta tarde, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse que a pasta liderada por Fernando Haddad não pautou discussão sobre mudança nas metas de inflação em seus órgãos técnicos, mas sugeriu que o debate é válido em meio à inflação global elevada.

Sobre a autonomia do BC, o analista da Guide entende que a lei não deve ser modificada, atribuindo essa expectativa a recentes declarações de membros do governo. “O mais interessante (da entrevista do Campos Neto) não é nem a entrevista em si, mas como será a reação do governo a ela”, completou.





Em Nova York, os principais índices fecharam mistos, com a alta nos rendimentos dos títulos dos EUA em foco. O S&P 500 subiu 0,22% e o Nasdaq caiu 0,61%.

DESTAQUES

– BRADESCO PN perdeu 8,19%, a 12,67 reais, menor fechamento desde 15 de maio de 2020, após o lucro do quarto trimestre vir bem abaixo do que esperavam analistas, impactado em parte pelo caso Americanas. Além disso, projeções publicadas pelo banco mostraram que o pior ainda não ficou para trás. O presidente do banco, Octávio de Lazari, disse que a instituição concedeu mais empréstimos do que deveria durante a pandemia e que isso resultou na escalada da inadimplência.

– ALPARGATAS PN desabou 18,68%, a 9,58 reais, mínima desde de outubro de 2018, após a empresa divulgar resultados bem piores do que o esperado por analistas, com queda no volume de vendas e questões relacionadas a estoques.

– TIM ON ganhou 4,44%, a 11,29 reais, ainda que a empresa tenha divulgado queda de 23,2% no lucro normalizado do quarto trimestre, a 590 milhões de reais. Analistas do Santander disseram que o crescimento de receita líquida e de Ebitda desacelerou em linha com as estimativas, mas o lucro líquido veio significativamente acima.

– CPFL ENERGIA ON teve valorização de 3,61%, a 30,97 reais, e ENERGISA UNIT exibiu avanço de 3,12%, a 40,63 reais, em sessão positiva para empresas de energia.

– PETROBRAS PN subiu 3,05%, a 26,72 reais, diante de alta de 2,2% do petróleo Brent no exterior, após a Rússia anunciar planos de reduzir a produção. No setor, PRIO avançou 1,88% e 3R PETROLEUM ganhou 2,55%.

– VALE ON diminuiu 1,8%, a 86,8 reais, mesmo após o minério de ferro avançar 0,8%, na bolsa de Dalian.

– AZUL PN perdeu 7,46%, a 8,81 reais. A empresa divulgou mais cedo dados operacionais de janeiro, com alta de 21,3% na procura por seus voos ante mesmo período de 2022. Nesta semana, a Azul teve o rating cortado pela Fitch. A alta do petróleo também tem influência negativa no setor, porque tende a elevar o custo do combustível. GOL PN recuou 5,41%.

– USIMINAS PNA caiu 1,21%, a 7,34 reais, após publicar prejuízo para o quarto trimestre, revertendo resultados positivos um ano antes e nos três meses anteriores, com quedas nas vendas de aço e minério de ferro e reconhecimento de impairment de 1,7 bilhão de reais.

(Por André Romani)

